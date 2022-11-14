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На новом объекте Харасавейского месторождения появилась мобильная связь, обеспеченная МТС. Доступ к ней получили девять тысяч работников, трудящихся на газовом промысле.

Благодаря установке базовой станции вахтовики смогут регулярно выходить на связь с близкими, а также оперативно сообщать работодателю о текущих производственных процессах или возможных ЧС.

Отметим, что с мая по ноябрь на объект можно добраться только вертолетом, поэтому появление связи повысит безопасность работников и создаст комфортные условия труда в Заполярье.

По словам директора МТС в ЯНАО Сергея Найденкова, из-за тундры и болот базовые станции приходится транспортировать несколько дней по суше и воде, что делает появление связи в таких локациях еще более ценным.

Кстати, используемое технологичное оборудование позволяет выдерживать температуру до -55 градусов, сильнейшую ветровую нагрузку и высокую влажность, типичную для Крайнего Севера. При этом оно полностью защищено от попаданий воды, снега и устойчиво к обледенению.

Начальник отдела ИТ, автоматизации и систем связи АО «ПремьерСтрой» Андрей Сафронов отметил, что строительной организации в условиях отсутствия дорог и автономности локации важно постоянно быть на связи с водителями и оперативно решать вопросы по доставке материалов с контрагентами. Он выразил уверенность, что появление связи ускорит строительство вахтового-жилого комплекса и положительно повлияет на безопасность стройки на месторождении.