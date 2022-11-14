Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 ноября 2022 года увеличилось на 13 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 13 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 898.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, скончавшихся от болезни также нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 4 578 человек с COVID-19, госпитализировано - 494. Всего в стране зарегистрировано 21 504 530 случаев. Излечились от коронавируса 4 460 человек, скончался - 61.