Бюджет Салехарда на 2023 год - сбалансированный и бездефицитный

Бюджета Салехарда на 2023 год - сбалансированный и бездефицитный Фото: Вера Зенина

Проект бюджета Салехарда на 2023 год вынесен на публичные слушания. Как подчеркнула начальник департамента финансов Елена Уфимцева, главный финансовый документ - сбалансированный и бездефицитный.

- Абсолютный приоритет - исполнение социальных обязательств и развитие городской инфраструктуры. На сферу образования направляется 44% бюджета, - сказала чиновница.

Так, планируется завершить капремонт здания детсада «Синяя птица», привести в порядок садики «Журавушка» и «Золотая рыбка», заменить окна в «Кристаллике» и отремонтировать фасад школы №2.

Продолжится модернизация школьных столовых, обновят компьютерное и мультимедийное оборудование, установят современную ученическая мебель.

Отремонтируют четыре дороги и три проезда, построят два малосемейных общежития на улицах Чкалова и Северная.

Традиционно весомое направление городских расходов - благоустройство. Запланировано благоустройство пешеходных зон и скверов (на основе предложений жителей), в рамках проекта «Уютный Ямал» преобразится территория городского пляжа на реке Полябта, установят детский игровой комплекс в районе домов №33 и №35 на улице Зои Космодемьянской и домов №17 и №21 на улице Подшибякина. Кроме того, будет благоустроена территория у озера за магазином «Провиант».