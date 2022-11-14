Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале волонтеры штаба #МыВместе отработали более тысячи заявок от семей мобилизованных. Как сообщили в пресс-службе губернатора, каждую из них переадресовали в зависимости от тематики: психологическая, юридическая и адресная поддержки.

Кстати, большая часть, а это почти 600 обращений, закрыта силами волонтеров. Зачастую активисты берут на себя решение бытовых задач.

Например, в Новом Уренгое инициативная группа жителей сделала ремонт в доме мобилизованного. Сын отправился добровольцем участвовать в спецоперации, а квартирный вопрос так и остался незакрытым.

- У всех нас одна цель - помогать. Наша инициатива переросла форматы муниципальный и региональной, к ней присоединились волонтеры из ХМАО, Тюменской, Самарской, Архангельской, Тамбовской, Московской областей, республики Башкортостан, Краснодарского края. Это люди, которым не все равно, - сказал куратор #МыРядом Игорь Заборовский.

Вступить в ряды добровольцев может каждый: для этого достаточно заполнить заявку на сайте dobro.ru.