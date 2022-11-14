В Надыме запустят производство маскировочных сетей для участников спецоперации

Фото: Игорь Заборовский

В Надыме планируют запустить производство маскировочных сетей для участников спецоперации. Как рассказал местный активист Игорь Заборовский, сейчас идет поиск желающих трудиться, а сами работы начнутся примерно через неделю.

- Помещение есть, заказана часть материалов для пробы. Осталось только найти волонтеров, желающих тратить свое свободное время на приятное и полезное времяпровождение.

Если готовы принять участие в изготовлении сеток на безвозмездной основе - пишите в личку свои контактные данные: имя и телефон, - объявил активист.

После того как надымчане научимся делать сетки правильно, качественно и без ошибок, их опыт распространят на весь регион.

Так же Игорь Заборовский упомянул, что наравне с желающими изготавливать сети разыскиваются специалистов, разбирающиеся в тонкостях маскировки.

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