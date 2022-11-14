«Считаю, что личные встречи необходимы»: глава Лабытнанги пообщалась с семьями мобилизованных

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова провела личную встречу с семьями мобилизованных, где смогла выяснить, что тревожит их родственников. Об этом она рассказала в свои соцсетях.

«Считаю, что личные встречи тоже необходимы, в ходе знакомства появляется дополнительная возможность еще раз выяснить, что тревожит ту или иную маму, супругу, как часто они на связи со своими родными и любимыми. Пусть спокойно служат наши защитники, с нетерпением ждем возвращения каждого», - написала градоначальница.

Также Марина Трескова напомнила, что для оперативного решения вопросов был создан специальный чат. Экстренную помощь или ответ на вопрос можно получить в любое время суток.

«Помогаем в быту, в организации занятий для детей либо поездок по неотложным семейным делам, содействуем в решении любых волнующих вопросов. Нам пишут, и мы рады помочь», - добавила управленец.