Салехардский рыбкомбинат сжигал отходы в бочках, загрязняя воздух

Фото: пресс-служба губернатора

Прокуратура окружной столицы наказала «Салехардский комбинат» за неправильную утилизацию отходов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они сжигалось в бочках для ГСМ.

- Установлено, что в сентябре 2022 года рыбоконсервный комбинат сжигал отходы производства в 200 литровых бочках для ГСМ, расположенных на территории. При этом у комбината был заключен договор на утилизацию отходов со специализированной организацией, - прокомментировали в ведомстве.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», сжигание отходов без специальных установок запрещается.

Далее прокуратура внесла директору организации представление об устранении нарушений закона, которое было удовлетворено.

Виновник - инженер организации - привлечен к дисциплинарной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды).