В Надыме при тушении пожара обнаружили тело мужчины

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Надыме произошло ЧП: в сгоревшем балке обнаружили останки человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- По предварительным данным, 13 ноября на территории бывшей промышленной базы, расположенной в микрорайоне «Правобережный», загорелась комната жилого балка. При тушении было обнаружено тело мужчины со следами термического воздействия, - прокомментировали в ведомстве.

В связи со случившимся правоохранители организовали доследственную проверку. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в следкома.

Ранее Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что в страшном пожаре на месторождении погибли три человека. Загорелся жилой вагончик с людьми.