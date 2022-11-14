Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Между Салехардом и Лабытнанги запустили суда на воздушной подушке. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Известно, что стоимость проезда для взрослого составит 146 рублей, для ребенка цена меньше - 73 рубля.

Когда толщина льда будет безопасной для выхода людей на его поверхность, дорожники приступят к намораживанию и обустройству ледовой переправы.

Ознакомиться с расписанием можно по ссылке.

Дополнительная информация:

+7 (912) 420-40-46 - дежурный перевозчик;

+7 (34922) 7-17-04 - дежурный окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства (сводная информация).