Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Между Салехардом и Лабытнанги запустили суда на воздушной подушке. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Известно, что стоимость проезда для взрослого составит 146 рублей, для ребенка цена меньше - 73 рубля.
Когда толщина льда будет безопасной для выхода людей на его поверхность, дорожники приступят к намораживанию и обустройству ледовой переправы.
Ознакомиться с расписанием можно по ссылке.
Дополнительная информация:
+7 (912) 420-40-46 - дежурный перевозчик;
+7 (34922) 7-17-04 - дежурный окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства (сводная информация).