Контрактнику из Лабытнанги подарили квадрокоптер перед отправкой в военную часть

Фото: страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги контрактнику перед отправкой в военную часть подарили квадрокоптер. Об этом рассказала глава города Марина Трескова, которая накануне встретилась с мужчиной.

- Рада была познакомиться с семьей харповчан. Для меня Ильвир - глава большого и дружного семейства – настоящий герой. Воин-контрактник навестил родных, и теперь отправляется в свою воинскую часть. Невероятно смелый, с большой силой духа, добрым сердцем человек. На таких, как Ильвир, можно положиться в трудную минуту, знаю - не отступит - поделилась на своей странице в соцсети глава Лабытнанги.

Она охарактеризовала ямальца как молодого, мудрого, надежного воина с волевым характером. Подаренный квадрокоптер Ильмир возьмет с собой, он потребуется в ходе выполнения боевых задач.

Кроме того, семье защитника вручили сувениры с брендом города. Марина Трескова обменялись с ними телефонами и пообещала поддерживать и помогать семье столько, сколько потребуется.