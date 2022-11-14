В Мужах деревья укутали специальным материалом, который поможет им пережить зиму

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В селе Мужи Шурышкарского района завершилась подготовка деревьев и кустарников к зимовке. Об это рассказал глава муниципалитета Олег Попов.

- Для каждого дерева соорудили деревянный каркас, обернули специальным материалом. Это позволит сохранить их от сильных морозов, ветра и палящего солнца ранней весной, - сказал управленец.

Также он напомнил, что в этом году в селе впервые высадили многолетние кустарники. Хоть они и морозостойкие, но нуждаются в дополнительной защите.

- Всего же в районе высадили порядка четырехсот деревьев и кустарников. Надеемся, что все они благополучно приживутся. Мы же, в свою очередь, продолжим работу по озеленению, - добавил Олег Попов.

Напоминаем, что таким же образом к зиме подготовили и салехардские деревья. Как показала практика, после укрытия они имеют более привлекательный внешний вид и пушистую крону. Кстати, часть деревьев обработали специальным препаратом «Пуршат-О» - это, своего рода, эксперимент.