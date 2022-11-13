В Лабытнанги мастерицы вяжут для военнослужащих шерстяные носки, теплые манишки и следки

Фото: Администрация города Лабытнанги

В Лабытнанги мастерицы городских декоративно-прикладных студий вяжут для военнослужащих шерстяные носки, теплые манишки и следки, с надеждой, что в холодную погоду вещи согреют и не дадут простыть. Об этом рассказали в администрации Лабытнанги.

С каждым днем количество вязаных вещей увеличивается, но останавливаться рукодельницы не собираются. Каждая мастерица вкладывает в свою работу частику души.

- Когда я вяжу, то мысленно обращаюсь к нашим защитникам: «Ради бога, только вернитесь домой, потому что здесь вас ждут - делится участница акции Райса Лутфуллина.

Свои изделия ямальские рукодельницы принесут по адресу Первомайская, 27. Где продолжают принимать гуманитарную помощь и отправляют в зону СВО.