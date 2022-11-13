Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 ноября 2022 года увеличилось на 20 человек Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 20 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 885.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, еще 1 человек с подтвержденным ковидом скончался. Всего с начала пандемии умерли 1 051.

В России выявлено 5 364 человека с COVID-19, госпитализировано - 557. Всего в стране зарегистрировано 21 499 952 случая. Скончались - 60, всего - 391 024.