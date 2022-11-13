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НовостиЗдоровье13 ноября 2022 8:29

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 ноября 2022 года увеличилось на 20 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 13 ноября 2022 года
Виктория Терина
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 ноября 2022 года увеличилось на 20 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 ноября 2022 года увеличилось на 20 человек

Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 20 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 885.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, еще 1 человек с подтвержденным ковидом скончался. Всего с начала пандемии умерли 1 051.

В России выявлено 5 364 человека с COVID-19, госпитализировано - 557. Всего в стране зарегистрировано 21 499 952 случая. Скончались - 60, всего - 391 024.