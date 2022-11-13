В Губкинском водитель сбил ребенка, который перебегал дорогу на красный

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 14 ДТП, которых 1 человек получил травмы, сообщает ГИБДД по ЯНАО.

Авария произошла на пересечении улиц Парковая – Нефтяников в Губкинском. Водитель автомобиля «Ваз» сбил несовершеннолетнего пешехода, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Ребенок госпитализирован с травмами.

Как отметили в ГИБДД, с начала 2022 года на ямальских дорогах в 4083 зарегистрированных ДТП 21 человек погиб и 290 получили травмы, в их числе 39 детей.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения.