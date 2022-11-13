На Ямале 13 ноября 2022 года похолодает до -32 градусов Фото: Юлия Кучеренко

По данным синоптиков на 13 ноября 2022 года на Ямале ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура ночью -21…-26 °С, при прояснении при прояснении до -32 °С, по крайнему югу -12…-17 °С. Днем -17…-22 °С, местами до -27 °С, по крайнему югу до -11 °С.

В Салехарде ожидается облачная и холодная погода. Осадков не предвидится. Температура воздуха -20...-19 °C. Ветер 5-6 м/с.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.