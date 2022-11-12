На Ямале открыли новый мост через реку Вындяда со сроком службы в 100 лет

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале открыли новый мост через реку Вындяда протяженностью 540 метров, соединяющий Лабытнанги и п. Харп. Как сообщили в правительстве региона, путепровод рассчитан на нагрузку в сто тонн. Каждое пролетное строение состоит из десяти частей и весит по 182 тонны, а его срок службы составляет 100 лет. Благодаря новому мосту будет развиваться туристическое направление, а также круглый год можно будет ездить из Лабытнанги в Харп и обратно.

Старый мост через Вындяду демонтировали, так как он не справлялся с нагрузкой. Дорожники укрепили берег, обустроили перила, пролеты, устроили водоотводные лотки и уложили новый асфальт. В конце работ нанесли разметку и установили барьеры.

- В период проведения ремонтных работ участок дороги Лабытнанги – Харп был перекрыт и проезд осуществлялся через станцию Обская. В настоящее время все работы завершены и дорога открыта для движения, - отметили в правительстве.

Подрядчиком выступила компания «Мостострой-11».