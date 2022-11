На Ямале 12 ноября 2022 при прояснении температура упадет до -30 градусов Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 12 ноября 2022, ожидается облачность с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем местами небольшой снег, в отдельных районах гололед и изморозь. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 8-13 м/с, ночью по востоку 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -13…-18 C, при прояснении -23…-28 C, по крайнему югу до -6 C. Днем -10…-15 C, местами -20…-25 C, по крайнему югу до -4 C.