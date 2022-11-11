В Салехарде отменили плату за проезд в общественном транспорте для детей мобилизованных

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде отменили плату за проезд для детей мобилизованных. Такую инициативу выдвинула местная администрация, а депутаты гордумы - поддержали.

Кстати, это уже одиннадцатая дополнительная мера социальной поддержки, которая действует в окружной столице для мобилизованных и членов их семей.

- В городе реализуются все меры поддержки, инициированные губернатором Дмитрием Артюховым. Кроме того, разрабатываем и вводим городские льготы. Пока наши ребята несут службу на передовой, мы заботимся об их семьях, - подчеркнул глава Алексей Титовский.

Так, в Салехарде компенсируют 70% родительской платы за посещение государственных и частных детских садов. Кроме того, для семей военнослужащих полностью отменена плата за посещение продленки, кружков и секций. А юные спортсмены могут бесплатно получить спортивную экипировку.

Военнослужащие также освобождаются от платежей по договорам аренды муниципального имущества и найма муниципального жилья.