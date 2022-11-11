«Три месяца не можем попасть на прием с грудничком»: надымчанка пожаловалась на отсутствие записи к детскому неврологу

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Молода мама из Надыма пожаловалась в соцсетях, что уже несколько месяцев не может записать ребенка на прием к неврологу. К слову, малышу всего три месяца, а согласно медицинским нормам, посещать данного специалиста грудничкам надо не реже четырех раз в год.

- Почему так сложно попасть к детским узким специалистам, а именно к неврологам? По телефону в регистратуре не записывают, говорят, что нужно через сайт. Но утром дают всего 1-2 талончика, которые очень быстро разбирают. Мы уже в течение трех месяцев не можем попасть на прием с грудничком! Сегодня звонили в Салехард, если ситуация не изменится, то будет написана жалоба! - рассказала надымчанка.

В комментариях к посту многие мамы поддержали землячку в ее недовольстве. Например, Катерина Илькевич не может записать ребенка к неврологу и травматологу, а Оксана Парыгина - на УЗИ.

А еще родительницы посоветовали женщине попробовать записаться через колл-центр или педиатра.

Также записаться на прием через педиатра женщине предложил представитель медучреждения.

- Если по каким-либо причинам вы не смогли самостоятельно записаться к детскому врачу-неврологу, взять направление можно у участкового педиатра, - прокомментировал он.