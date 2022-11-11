Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

В Новом Уренгое стартовал Чемпионат России по снежному волейболу. Открыли первый игровой день мужские команды «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Ямбург» из Нового Уренгоя.

В течение трех дней за призы поборются шесть мужских и пять женских команд из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Анапы и Нового Уренгоя. За округ выступит женская и мужская команда новоуренгойского волейбольного клуба «Факел» и квартет из ВК «Ямбург».

Соревнования будут транслироваться в эфире телеканала «Ямал», «Импульс Севера», «Старт», на сайте «Ямал-Медиа» и в группе «SnowVolleyRu» социальной сети «ВКонтакте». А финальные игры покажет главный спортивный телеканал страны «Матч! Игра» и «МАТЧ ТВ».

- Ранее мы проводили в Новом Уренгое региональные соревнования среди любителей, но сегодня мы дали старт турниру совершенно иного уровня. С инициативой выступила региональная федерация. Благодаря поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и доверию Министерства спорта и Всероссийской федерации волейбола - это стало возможным, - сказал директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов.