Фото: «Ноябрьск 24»

На трассе Ноябрьск - Вынгапуровский иномарка сбила автоинспектора. Авария произошла сегодня, 11 ноября, около 14:30.

Как сообщает «Ноябрьск 24», все произошедшее - чистая случайность. Во время патрулирования сотрудники ГИБДД решили остановить автомобиль «Toyota». Водитель послушался автоинспекторов и начал тормозить, но, при выполнении маневра, наехал на правоохранителя.

Далее на место происшествия прибыла бригада врачей. Оценив состояние пострадавшего как среднетяжелое, они доставили его в Ноябрьскую ЦГБ.

Кстати, сами горожане активно обсуждают в соцсетях этот случай. По мнению людей, водитель не собирался сбивать автоинспектора, скорее всего, автомобиль занесло из-за «каши» на дороге.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском иномарка сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Ему оказана медицинская помощь.