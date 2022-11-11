Экс-глава дорожной дирекции Ямала, обвиняемый в многомиллионной взятке, останется под стражей до конца ноября

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Экс-глава дорожной дирекции Ямала останется под стражей, не взирая на поданную им апелляцию 6 октября 2022 года. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, суд отклонил его прошение, не сочтя обоснованным.

- В отношении экс-директора, обвиняемого в получении взяток, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 25 суток, то есть до 29 ноября 2022 года, - прокомментировали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в 2015 году двое представителей коммерческой организации, желая заполучить госконтракт на строительство дороги, а также его беспрепятственное исполнение и оплату, передали обвиняемому взятки на сумму более 37 миллионов рублей.

На данный момент взяткодатели привлечены к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Что же касается экс-главы, то он обвиняется по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела продолжается.