В ямальских организациях соцобслуживания появились искусственное солнце и макулостимулятор

Фото: департамент соцзащиты Ямала

Ямальские организации соцобслуживания населения продолжает пополняться полезным оборудования для детей и взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Так, в надымском центре «Домашний очаг» теперь есть макулостимулятор для профилактики и лечения зрительного утомления, возрастных изменений и астигматизма. В основе прибора - вращающийся диск с контрастными полосами для стимуляции сетчатки глаза.

Врач-офтальмолог учреждения Елена Суворова уже начала занятия со взрослыми и маленькими северянами. Курс назначается по результатам диагностики и рассчитан на 10-15 сеансов по 8 минут.

Фото: департамент соцзащиты Ямала

А в харпском доме-интернате для престарелых и инвалидов «Мядико» недавно «засветило» искусственное солнце. В соляной пещере организации установили прибор с шестью режимами, у каждого из которых свое назначение: для выработки витамина D, стимуляции иммунной системы, восстановления сна, повышения уровня кислорода и прочее. Для профилактики достаточно курса на 10 дней по 30 минут.

В тазовской «Заботе» приобретен «Полярис» для микрополяризации головного мозга. Он полезен людям с ДЦП, нарушениями слуха и зрения, задержкой речевого развития, а также ямальцам после инсульта, травм головного и спинного мозга.