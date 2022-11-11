Фото: администрация Салехарда

Салехардский микрорайон «Комбинат» ждет масштабная реновация. Как сообщили в городской администрации, это будет район с малоэтажной застройкой (максимум - пять этажей, минимум - два).

По задумке архитекторов, предполагается плавное понижение этажности в направлении от улицы Богдана Кнунянца к реке. Они предлагают построить акцентные объекты до шести этажей, перекликающиеся с застройкой микрорайона Обдорский. Такие планы уже отражены в концепции программы реновации.

Фото: администрация Салехарда

К детальной разработке и застройке приступят после 2025 года. К этому времени планируется очистить от ветхого и аварийного жилья некоторые площадки, переселив салехардцев в комфортный микрорайон Обдорский.

- Для строительства в районе «Комбинат» нового комфортного жилья есть вся необходимая инфраструктура: инженерные сети, дороги, детские площадки, социальные и общественные объекты. И мы будем эффективно использовать эту зону. Структуру застройки планируется сформировать так, чтобы с каждого уровня открывался вид на реку с верхних этажей здания, - рассказал главный архитектор окружной столицы Александр Панфилов.