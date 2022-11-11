Библиотеки Салехарда и Ноябрьска - в числе победителей Всероссийского конкурса «Золотая полка»

Фото: пресс-служба губернатора

Стали известны результаты Всероссийского конкурса «Золотая полка - 2022», который проводится среди модельных муниципальных библиотек, открытых в рамках нацпроекта «Культура».

Среди победителей есть и два ямальских учреждения. Так, модельная библиотека «Точка» в Салехарде стала первой в номинации «Лучший модельный фонд детской (специализированной) библиотеки», а Библиоцентр «РОСТа» в Ноябрьске занял почетное второе место в номинации «Лучший модельный фонд общедоступной (публичной) библиотеки» среди городских библиотек.

- Победа сразу двух ямальских библиотек в этом престижном конкурсе является доказательством правильности выбранного подхода к решению задач комплектования библиотек в автономном округе, - сказала заместитель директора департамента культуры ЯНАО Наталья Сихвардт.

В качестве приза за победу в конкурсе библиотекам передадут коллекции топовых книг от издательств-партнеров, а для библиотекарей организовали обучение по программам повышения квалификации.