Ремонт дорог и теплые остановки: в Пурпе обновляют улично-дорожную сеть

Фото: пресс-служба губернатора

В Пурпе (отдаленный микрорайон Губкинкого) обновляют улично-дорожную сеть. Так, по просьбе жителей обновили улицу Ноябрьскую и переулок Школьный, а также проезд от улицы Есенина до улицы Лермонтова (раньше эта дорога была песчаной). Также твердое покрытие появилось на выезде из микрорайона (со стороны переулка Нефтяников).

Также там появилось пять новых усовершенствованных регулируемых пешеходных переходов, в том числе около социально значимых объектов - детского сада, общеобразовательной и спортивной школ, больницы. Они оборудованы кнопочными светофорами и современной системой освещения.

А еще в Пурпе устанавливают первые теплые павильоны. Они появятся у вокзала, между детским садом и школой, на площади Воинской Славы в отдаленном Пурпе-1. Монтаж комплексов уже завершен, ведутся электротехнические работы.

Кроме того, для безопасности автомобилистов и пассажиров в Пурпе заменили старые светильники и дополнительно установили 30 фонарей. Обустроили парковочные места и тротуары.

Работы по обновлению улично-дорожной сети будут продолжены. В планах - расширить дорогу между Пурпе и Губкинским до четырых полос.