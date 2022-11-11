Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 ноября 2022 года увеличилось на 31 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 31 человека. С начала периода количество заболевших достигло 148 839.

При этом в больницы региона госпитализировано 5 человек, скончавшихся от болезни - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 050 ямальцев.

В России выявлено 5 554 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 248. Всего в стране зарегистрировано 21 489 074 случая. Излечились от коронавируса 6 213 человек, скончались - 67.