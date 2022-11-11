В Лабытнанги пьяный подросток без прав разъезжал на автомобиле, взятом у родственника

Фото: Госавтоинспекция Ямала

В Лабытнанги сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился выпивший 17-летий парень. Оказалось, что молодой человек проживает в Салехарде, а автомобиль он взял у своего родственника. При этом у нарушителя не было водительских прав и каких-либо навыков вождения.

- Показания алкотестера составили 0,494 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На подростка составлен административный материал за пьяное вождение без водительского удостоверения, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Сейчас решается вопрос о том, чтобы привлечь родителей парня к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

ГИБДД рекомендует взрослым контролировать поведение и действия своих детей. Управление транспортом без наличия соответствующего права, а главное, достаточных навыков вождения, опасно как для самих подростков, так и для окружающих.