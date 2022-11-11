На Ямале создали школьную баскетбольную лигу «КЭС-БАСКЕТ»

Фото: пресс-служба губернатора

В Салехарде подписали соглашения о реализации проекта «Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» на территории региона. В нем будут задействованы окружные департаменты образования, физкультуры и спорта, федерация баскетбола ЯНАО и представители школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Таким образом в регионе появится школьная баскетбольная лига, состоящая из команд мальчиков и девочек от 12 до 17 лет, не являющихся профессиональными спортсменами. Они будут соревноваться между собой на школьном, муниципальном и региональном уровнях. Сильнейшая команда получит путевку на Всероссийские соревнования лиги, а лучшие игроки - в тренировочные лагеря профессиональных баскетбольных клубов.

Первые игры пройдут уже в ноябре. Все команды-участницы получат комплекты баскетбольных мячей для тренировок, а лучшие школьные команды наградят комплектами баскетбольной формы. Победители регионального этапа представят Ямал на федеральном уровне, финал которого пройдет в марте следующего года.