Пермяка, поджегшего вагон поезда Новый Уренгой - Оренбург, могут отправить на принудительное лечение

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На Ямале транспортный прокурор направил в суд уголовное дело по факту поджога вагона пассажирского поезда Новый Уренгой - Оренбрг 38-летним жителем Пермского края.

Напоминаем, что инцидент произошел 24 июня в 04:10 утра, а ущерб от него составил несколько миллионов рублей.

- Установлено, что мужчина находился в наркотическом опьянении. Он, держа нож, начал угрожать пассажирам физической расправой, а затем нанес удары рукой двум проводникам, при этом одному из них высказывал угрозу убийством. После чего, желая уничтожить чужое имущество, злоумышленник поджег вагон, - прокомментировали в пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

К счастью, никто из людей не пострадал. Вагон был отцеплен от поезда, а возгорание ликвидировано через полчаса прибывшими экстренными службами.

Сейчас мужчина находится в медицинской организации, где ему оказывают психиатрическую помощь.

Уголовное дело направлено в Пуровский районный суд для решения вопроса о применении в отношении поджигателя принудительных мер медицинского характера. Он обвиняется по ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 213 УК РФ.