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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 4:29

В Губкинском из-за водителя, нарушившего ПДД, пострадал пассажир другой машины

Ему оказали медицинскую помощь
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 10 ноября на перекрестке улиц Строителей - Нефтяников в Губкинском.

- Около 05:10 утра водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» проехал на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал светофора, из-за чего произошло столкновение с автомобилем «Hyundai Solaris». В результате ДТП пассажир последней госпитализирован, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 10 ДТП, а с начала года - 4 053, в которых 21 человек погиб и 287 получили травмы, в том числе 37 детей.

Госавтоинспекция призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям следует выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательней, а пешеходам - размещать в темное время суток на верхней одежде световозвращающие элементы.