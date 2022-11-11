В Губкинском из-за водителя, нарушившего ПДД, пострадал пассажир другой машины

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 10 ноября на перекрестке улиц Строителей - Нефтяников в Губкинском.

- Около 05:10 утра водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» проехал на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал светофора, из-за чего произошло столкновение с автомобилем «Hyundai Solaris». В результате ДТП пассажир последней госпитализирован, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 10 ДТП, а с начала года - 4 053, в которых 21 человек погиб и 287 получили травмы, в том числе 37 детей.

Госавтоинспекция призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям следует выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательней, а пешеходам - размещать в темное время суток на верхней одежде световозвращающие элементы.