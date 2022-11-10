«Россети Тюмень» получили паспорт готовности к работе в отопительный сезон

Фото: из архива "Россети Тюмень"

Компания «Россети Тюмень» получила паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов, подписанный заместителем Министра энергетики РФ Евгением Грабчаком. Мероприятия, направленные на подготовку электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к осенне-зимнему периоду, стартовали в феврале текущего года, общая стоимость работ составила более 3,8 млрд рублей.

Энергетики провели комплекс мероприятий на питающих центрах и линейных объектах, расположенных в Тюменской области, Югре и ЯНАО. Специалисты осуществили ремонт 200 трансформаторных подстанций, 98 силовых трансформаторов и более 1,8 тысячи километров воздушных линий электропередачи. Кроме того, была проведена расчистка порядка 5 тысяч га трасс ЛЭП от поросли, которая могла стать причиной нарушений энергоснабжения.

Проведены подготовительные мероприятия и тренировки персонала энергокомпании. В оперативной готовности находятся 184 бригады в составе 830 специалистов и 369 единиц спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 77 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 11 МВт.

Своевременно выполненные мероприятия позволили энергетикам существенно снизить риски нарушения электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона предстоящей зимой.

Отметим, общий объем финансирования ремонтной кампании Группы «Россети» на Урале и в Западной Сибири составляет 10,2 млрд рублей. В числе ключевых мероприятий на 2022 год был запланирован ремонт около 4 800 км линий электропередачи 35 кВ и выше, 3 688 единиц подстанционного оборудования, а также расчистка 20 919 гектаров просек ЛЭП от растительности.