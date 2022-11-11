В Аксарке построят двухэтажный стационар и подстанцию скорой медицинской помощи

Фото: пресс-служба губернатора

В селе Аксарка Приуральского района появятся модульный двухэтажный стационар на 17 коек и подстанция скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Общая площадь здания составит чуть более 400 квадратных метров. Его оснастят самым современным оборудованием.

- Два модульных здания соединят между собой теплым переходом. Рядом, также в модульном исполнении, будет возведен гараж для шести машины скорой медицинской помощи. Такое решение при монтаже модулей на Ямале будет использоваться впервые, - рассказал заместитель руководителя «Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Юрий Бойко.

В отделке фасадов применят сочетание двух цветов - оранжевого и серого, как и задумано при проектировании.

На данный момент рабочие занимаются монтажом свайного основания под здания.

Два модульных здания соединят между собой теплым переходом. Рядом, в модульном исполнении, будет возведен гараж для машины скорой медицинской помощи. Такое решение при монтаже модулей на Ямале будет использоваться впервые.

ЮрийБойкозаместитель директора «Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО»