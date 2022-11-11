Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость11 ноября 2022 3:26

В Аксарке построят двухэтажный стационар и подстанцию скорой медицинской помощи

Это будет единое здание, соединенное теплым переходом
Марина Прохорова
Фото: пресс-служба губернатора

Фото: пресс-служба губернатора

В селе Аксарка Приуральского района появятся модульный двухэтажный стационар на 17 коек и подстанция скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Общая площадь здания составит чуть более 400 квадратных метров. Его оснастят самым современным оборудованием.

- Два модульных здания соединят между собой теплым переходом. Рядом, также в модульном исполнении, будет возведен гараж для шести машины скорой медицинской помощи. Такое решение при монтаже модулей на Ямале будет использоваться впервые, - рассказал заместитель руководителя «Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Юрий Бойко.

В отделке фасадов применят сочетание двух цветов - оранжевого и серого, как и задумано при проектировании.

На данный момент рабочие занимаются монтажом свайного основания под здания.

Два модульных здания соединят между собой теплым переходом. Рядом, в модульном исполнении, будет возведен гараж для машины скорой медицинской помощи. Такое решение при монтаже модулей на Ямале будет использоваться впервые.

ЮрийБойкозаместитель директора «Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО»