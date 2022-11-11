В больницы Нового Уренгоя и Тарко-Сале поступило новое реабилитационное оборудование

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале продолжается реализация масштабной программы по оснащению медучреждений региона реабилитационным оборудованием. На днях оно поступило в Тарко-Салинскую и Новоуренгойскую больницы, сообщили в пресс-службе губернатора.

Теперь пуровчане смогут пройти восстановительное лечение с помощью транскраниального магнитного стимулятора Нейро-МС/Д. Во время процедуры создается электромагнитное поле, благотворно влияющее на центральную нервную систему, головной и спинной мозг. Методика используется в неврологии, при лечении депрессий, болезни Паркинсона и после инсульта.

А в новоуренгойской больнице установили роботизированные аппараты для терапии верхних и нижних конечностей. Тренажеры помогают восстановиться при парезах и параличах, после инсультов и различных травм.

- Развитию реабилитационного направления уделяется особое внимание. Благодаря региональным мерам поддержки за девять месяцев 2022 года курс восстановительного лечения прошли 45 тысяч ямальцев, - рассказала первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

В остальные больницы региона оборудованием для реабилитации поступит до конца года - порядка 600 единиц техники.