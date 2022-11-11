На Ямале 11 ноября 2022 года будет холодно и ветрено

Погода на Ямале на 11 ноября Фото: Вера Зенина

В пятницу, 11 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и снег, в отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые явления, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4-12 м/с. Температура ночью -21…-26 градусов, по западу до -10, днем -5…-10 градусов, местами до -18.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -18 градусов, днем -13. Ветер 4-11 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: