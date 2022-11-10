«Просидела возле кабинета аж 3,5 часа»: ноябряне сообщают о жутких очередях на флюорографию

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Жители Ноябрьска вновь недовольны работой флюорографического кабинета. Но если раньше горожане жаловались на долгий прием (на одного человека уходило по 15 минут), то теперь речь идет о их нехватке.

- Чтобы сделать минутную флюорографию, меня направили в сторону приемного покоя, где людей проводят без очереди (тех, кто лежит в стационаре). Оказывается, два кабинета закрыты: в профосмотрах и 101-й кабинет в поликлинике. Почему работает один рентген-кабинет на весь город? - вопрошает возмущенная местная жительница в соцсетях.

В комментариях к посту горожан поддержали землячку в ее недовольстве и рассказали, то сами сталкивались с подобным.

Например, Ольга Юрченко просидела возле кабинета аж 3,5 часа, но так и сделала рентген, потому что очередь до нее попросту не дошла.

А Геннадий Зараки предложил не церемониться с больницей и написать на нее жалобу.

Однако в самом медучреждении опровергли слова северянки, сообщив, что работают два кабинета, а не один, как было заявлено.

- В учреждении работают два флюорографа - в кабинетах блока Б и терапевтическом корпусе, также рентген аппараты работают в детской поликлинике, - прокомментировал представитель больницы.

А вот рентген аппарат в кабинете №101 действительно сломался - вышел из строя из-за неисправности программного обеспечения. Инженер по обслуживанию приедет уже завтра, 11 ноября.