Ямальские пенсионеры заменили молодежь в TikTok

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Специалисты МегаФона пришли к удивительному выводу: в TikTok резко увеличилось число пользователей старше 55 лет, кроме того, это единственная аудитория с постоянно растущим трафиком. Выяснить это помог инструмент BigData, проанализировавший изменения в объеме передачи данных соцсети за 10 месяцев текущего года.

В целом, доля аудитории старшего и среднего возрастов увеличилась с 23% в январе

до 32% в октябре.

А вот активность молодой аудитории, традиционной для TikTok, снижается. Так, мобильный трафик у пользователей от 14 до 20 лет уменьшился на треть, от 21 до 35 лет - на 45%. Падение интереса к сервису молодых «тиктокеров» может быть связано с запретом на загрузку новых видео, который действует с весны. Теперь в TikTok можно смотреть только ранее загруженный и повторяющийся контент.

В других социальных сетях также наблюдается рост мобильного интернет-трафика среди пенсионеров, однако там потребление увеличивается во всех возрастных категориях.

По итогам 2021 года TikTok стал самым быстрорастущим сервисом в России: тогда мобильный трафик вырос более чем в два раза. Уже в 2022 году активность пользователей с каждым месяцем снижается, например, в октябре мобильный трафик сократился на 21% по сравнению с началом этого года.