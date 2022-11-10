На Ямале заготовили более 230 тонн оленины из 2 230 запланированных

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале набирает темп убойная кампания. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в этом сезоне, который продлится до конца декабря, планируется заготовить более 2 230 тонн оленины.

По традиции первыми к заготовке мяса приступили в МУП МК «Паюта». Сейчас на убойных комплексах предприятия, расположенных в Приуральском районе, уже имеется более 96 тонн из 450 запланированных.

В первых числах ноября убойная кампания началась в Ямальском районе. Сейчас заготовка мяса оленя идет на двух комплексах МП «Ямальские олени» - в селе Яр-Сале и на фактории «Юрибей». В конце ноября к процессу присоединится третий комплекс предприятия в Сеяхе. Всего в текущем году в Ямальском районе запланировано заготовить более 840 тонн мяса.

Со следующей недели к убойной кампании подключатся предприятия Тазовского района: ООО «Тазовские олени» и СПК «Тазовский».

Комплексы, расположенные в Пуровском, Шурышкарском и Надымском районах, приступят к заготовке оленины после 20 ноября, когда реки, которые нужно преодолеть по пути к ним, покроются слоем льда и подгон животных станет безопасным.

- Убойная кампания проходит в плановом режиме. На сегодняшний день оленеводческие хозяйства фактически заготовили 232 тоны оленины. Они сообщают об удовлетворительном уровне упитанности животных, средний вес туши составит порядка 40 килограммов, - рассказал заместитель начальника управления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса департамента АПК ЯНАО Андрей Ревнивых.