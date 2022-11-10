Жители Нового Уренгоя встретились с почетным полярником России Владимиром Чуковым

Фото: администрация Нового Уренгоя

Жители Нового Уренгоя встретились с членом Русского Географического общества и почетным полярником России Владимиром Чуковым. Напоминаем, что он приехал в регион для участия в «Ямальских встречах» - проекте, зародившемся по итогам ежегодной поездки губернатора Дмитрия Артюхова по региону. Жители просили больше событий культурной жизни с участием знаменитых деятелей культуры, что и было исполнено.

В ходе разговора Владимир Чуков признался, что по профессии он - военный, поэтому сначала путешествия были его хобби, а уже потом, спустя время, стали главным делом жизни.

Особенно захватывающим был рассказ про путешествие на Северный полюс. Владимир Семенович - первый человек в мире, который самостоятельно достиг его на лыжах, и не один, а четыре раза! Кроме того, Чуков участвовал в экспедициях на Антарктиду.

Также путешественник ответил на вопросы зрителей о сложностях таких походов и о своих впечатлениях о Севере.

Напоминаем, что в сентябре новоуренгойцы встречались с музыкантом Игорем Бутманом и журналистом Борисом Корчевниковым.