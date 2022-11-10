В Муравленко завершается строительства детского сада «Ладушки» на 230 мест

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Муравленко близится завершение строительства детского сада «Ладушки» на 230 мест. Сейчас рабочие занимаются внутренними инженерными сетями, монтажом технологического оборудования и внутренней отделкой, сообщили в пресс-службе губернатора.

Уже известно, что в новое дошкольное учреждение переедут воспитанники деревянных садов «Буратино», «Золушка» и «Дюймовочка».

В «Ладушках» будут бассейн, театральная студия, отделение хорового вокала и центр раннего физического развития, где воспитанники смогут проходить подготовку к тестированию ГТО. Также в саду откроют инклюзивные группы для детей с особенностями здоровья, для этого уже разработаны специальные развивающие программы.

При проектировании здания особый упор был сделан на дизайн интерьера. В «Ладушках» предусмотрен плавный переход цветов умеренной насыщенности, подобраны правильная форма мебели. А роспись на стенах будет способствовать эстетическому развитию ребенка и пониманию предмета: стены музыкального зала украшают балерины, в спальне - облака и звезды, в спортивном зале - лыжники и штангисты.