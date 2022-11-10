«Это грозит разрушением дорог и зданий»: законодатели Ямала обеспокоены климатическими изменениями в регионе

Фото: личная страница Виктора Казарина в соцсети

Законодатели Ямала обеспокоены климатическими изменениями в регионе. В связи с этим в Новом Уренгое прошло заседание комитета ЗакСобрания по экологии‚ промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству.

- Инфраструктура автономного округа напрямую зависит от таяния вечной мерзлоты. По наблюдениям ученых, за последние 50 лет глубина сезонного оттаивания увеличилась примерно на 20 сантиметров, - сказал первый заместитель председателя ЗакСобрания Виктор Казарин.

Также он отметил, что изменения почвы грозят разрушением дорог и зданий, проблемами с укладкой дорожного полотна и установкой фундаментов.

Фото: личная страница Виктора Казарина в соцсети

Пример тому - трасса Салехард-Надым, состояние которой депутаты осмотрели накануне заседания.

Напоминаем, что проезд был открыт в конце 2020 года, но уже весной талые воды размыли покрытие. Часть восстановительных работ уже проведена, но сделать предстоит еще многое.

- В ближайшее время специалисты Научного центра изучения Арктики выполнят очередное исследование земляного полотна, которое позволяет отслеживать изменения теплофизических характеристик и не допустить последующих деформаций, - добавил Виктор Казарин.