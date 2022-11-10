Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 ноября 2022 года увеличилось на 27 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 27 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 808.

При этом в больницы региона госпитализировано 2 человека, скончавшихся от болезни - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 050 ямальцев.

В России выявлено 5 594 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 165. Всего в стране зарегистрировано 21 483 520 случаев. Излечились от коронавируса 7 623 человека, скончался - 61.