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НовостиСпорт10 ноября 2022 8:29

Юные шахматисты Ноябрьска вошли в число сильнейших спортсменов УрФО

Они завоевали право участвовать в Первенстве России
Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

Юные шахматисты Ноябрьска вошли в число сильнейших спортсменов УрФО и завоевали право участвовать в Первенстве России. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соревнования проходили с 30 октября по 9 ноября в Екатеринбурге. За победу боролись более 400 человек из шести субъектов РФ: Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей, ХМАО-Югры и Ямала.

Ноябрьск представляли 12 юных шахматистов - воспитанников спортшколы «Альтис». В итоге чемпионами стали: в возрастной категории до 11 лет - Оксана Смирнова (она состязалась и с мальчиками); до 13 лет - Полина Смирнова (кстати, девочки - сестры); серебро среди юношей до 15 лет завоевал Даниил Паурчак.

Тренируют ребят Вячеслав Рожкова и Радмила Ахметова.