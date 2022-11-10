Учеников кадетских классов в Лабытнанги обеспечили бесплатным двухразовым питанием

Фото: администрация Лабытнанги

В лабытнангской школе №8 кадетов обеспечили бесплатным двухразовым горячим питанием. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Завтрак и обед позволяют ребятам правильно питаться, ведь они много времени проводят в школе, - прокомментировали власти.

Среди дополнительных занятий у юных горожан - строевая и военно-прикладная подготовки, ритмика и рукопашный бой.

Отметим, что организация бесплатного двухразового питания - существенная помощь семьям с детьми, такая мера поддержки отвечает задачам национального проекта «Демография».

Всего в школе №8 учатся 482 кадета - это половина от общего количества учащихся.