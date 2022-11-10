В Приуральском районе пьяный мужчина выстрелил в голову родственнику из ружья

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Приуральском районе возбудили уголовное дело в отношении жителя села Аксарка 1981 года рождения, подозреваемого в убийстве родственника. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло в ночь с 8 на 9 ноября в охотничьей избушке, расположенной в 4 километрах от поселка Зеленый Яр.

- В ту ночь трое жителей Аксарки распивали алкоголь, впоследствии между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый выстрелил в голову из охотничьего карабина своему родственнику, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В итоге потерпевший мужчина 1999 года рождения скончался на месте происшествия. А о произошедшем в правоохранительные органы сообщил свидетель преступления.

На данный момент следователи уже осмотрели место происшествия, допросили подозреваемого и свидетеля, а также назначили комплекс судебно-криминалистических экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.