Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальских полицейских с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ветеранов и личный состав полиции Ямала с профессиональным праздником.

- В ямальской полиции трудятся профессионалы, настоящие защитники закона и порядка, искренне преданные своему делу. Обеспечение безопасности земляков - главная задача, с которой вы достойно справляетесь. Правительство региона уделяет большое внимание развитию системы охраны общественного порядка. Знаем, насколько важно для сотрудников ОВД несение службы в хороших условиях. Помогаем укреплять материальную базу и техническое обеспечение ямальских подразделений полиции. Убежден, что ваша безупречная служба продолжит способствовать сохранению стабильной обстановки на территории нашего региона, а значит - спокойствию и благополучию северян, - сказал глава региона.

Также глава региона поблагодарил всех, кто связал свою жизнь со службой в органах внутренних дел, за мужество и доблесть, пожелал успехов в работе, здоровья и благополучия.