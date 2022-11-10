В День распродаж ямальцы получат доступ к безлимитному интернету

Фото: Марина Дегтярева

У жителей Ямала есть хорошая возможность купить товары по сниженным ценам на крупных маркетплейсах, при этом не тратясь на мобильный интернет. Такой подарок сделал для своих пользователей мобильный оператор МегаФон в честь Всемирного дня распродаж, который пройдет уже в эту пятницу, 11 ноября.

Так, МегаФон, проанализировав активность своих абонентов, решил на сутки открыть для них безлимитный доступ к таким маркетплейсам, как Wildberries, Ozon и Lamoda.

По данным мобильного оператора, 11 ноября интернет-трафик в крупных онлайн-магазинах в полтора-два раза выше, чем в обычные дни. Например, в 2021 году в день распродаж абоненты потратили вдвое больше гигабайт, чем годом ранее, и число посетителей маркетплейсов возросло тоже в два раза.

Кстати, наибольшим спросом у россиян пользуются одежда и обувь, далее по популярности следуют бытовая техника и электроника, детские товары и книги