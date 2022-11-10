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НовостиОбщество10 ноября 2022 4:52

Благодаря прокуратуре власти Надыма установят пандус возле организации инвалидов «Созидание»

Дело дошло до суда
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

После вмешательства прокуратуры власти Надыма установят пандус возле общественной организации инвалидов «Созидание».

- Установлено, что администрация предоставила в пользование организации нежилые помещения в многоквартирном доме. При этом крыльцо здания не оборудовано пандусом, из-за этого инвалиды и другие маломобильные граждане испытывают затруднения на входе, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим городской прокурор внес главе администрации района представление, однако нарушение так и не было устранено. Тогда гособвинитель обратился с иском в суд.

- Требования прокурора полностью удовлетворены судом, на администрацию Надымского района возложена обязанность обеспечить беспрепятственный доступ инвалидам и маломобильным лицам, - добавили в надзорном органе.

Фактическое исполнение решения суда контролируется прокуратурой.