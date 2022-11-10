Благодаря прокуратуре власти Надыма установят пандус возле организации инвалидов «Созидание»

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После вмешательства прокуратуры власти Надыма установят пандус возле общественной организации инвалидов «Созидание».

- Установлено, что администрация предоставила в пользование организации нежилые помещения в многоквартирном доме. При этом крыльцо здания не оборудовано пандусом, из-за этого инвалиды и другие маломобильные граждане испытывают затруднения на входе, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим городской прокурор внес главе администрации района представление, однако нарушение так и не было устранено. Тогда гособвинитель обратился с иском в суд.

- Требования прокурора полностью удовлетворены судом, на администрацию Надымского района возложена обязанность обеспечить беспрепятственный доступ инвалидам и маломобильным лицам, - добавили в надзорном органе.

Фактическое исполнение решения суда контролируется прокуратурой.