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НовостиОбщество10 ноября 2022 4:24

Спасатели Салехарда прошли базовый курс по оказанию первой помощи пострадавшим

Провел его инструктор международного класса Владимир Бикин
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Спасатели Салехарда прошли базовый курс по оказанию первой помощи пострадавшим, который провел специалист регионального центра поискового добровольчества, инструктор международного класса Владимир Бикин. Об этом рассказали в МЧС России по ЯНАО.

- В течение двух дней он показывал ямальским спасателям, как грамотно оказывать помощь в различных ситуациях, - прокомментировали в ведомстве.

Сам курс проводится с использованием наглядных видеоматериалов. А все полученные навыки отрабатываются на практике с применением современных манекенов и тренажеров.

Также данный курс пройдут и другие группы сотрудников ямальского ведомства.

Раньше «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги на курсы военной подготовки начнут брать девушек. Предпочтение будет отдаваться состоящим на воинском учете и имеющим военный билет. Остальные места распределят по желанию.