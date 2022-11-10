Скриншот из видео

Спасатели Салехарда прошли базовый курс по оказанию первой помощи пострадавшим, который провел специалист регионального центра поискового добровольчества, инструктор международного класса Владимир Бикин. Об этом рассказали в МЧС России по ЯНАО.

- В течение двух дней он показывал ямальским спасателям, как грамотно оказывать помощь в различных ситуациях, - прокомментировали в ведомстве.

Сам курс проводится с использованием наглядных видеоматериалов. А все полученные навыки отрабатываются на практике с применением современных манекенов и тренажеров.

Также данный курс пройдут и другие группы сотрудников ямальского ведомства.

Раньше «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги на курсы военной подготовки начнут брать девушек. Предпочтение будет отдаваться состоящим на воинском учете и имеющим военный билет. Остальные места распределят по желанию.