В Новом Уренгое строят восемь зимних горок

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

На радость детворе в Новом Уренгое приступили к строительству восьми стационарных зимних горок. Они будут находиться в северной и южной частях города, а также по одной в Коротчаево и Лимбяяхе.

- Все деревянные конструкции - сертифицированные, а оборудование абсолютно безопасно. Учтены все детали: от высоты ступенек и заканчивая углом наклона самой горки. Все они будут оборудованы поручнями, - рассказал глава города Андрей Воронов.

Обслуживанием займется подрядная организация. По мере необходимости рабочие будут чистить снег, ремонтировать конструкции и заливать горки водой.

Всего на установку и заливку уйдут две недели, а затем власти будут принимать работу.